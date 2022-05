Lucas Peracchi racconta la sua verità dopo la fine con Mercedesz Henger

Mentre si dibatte sulla possibilità che Mercedesz Henger possa aver mentito in merito alle sue presunte frequentazioni prima dell’Isola dei Famosi, spunta il suo ex fidanzato Lucas Peracchi.

L’ex tronista è intervenuto nelle passate ore, svelando in che modo la sua vita sarebbe cambiata e dando la sua versione dei fatti rispetto alle voci circolanti sul conto della figlia di Eva Henger:

Se Mercedesz era fidanzata prima dell’Isola dei Famosi? Io per quanto ne so lo era, però ci tengo a precisare che non la vedo da un anno. – rivela Lucas ai colleghi di Biccy – Non sono neanche più riuscito a mettermi in contatto con lei pure per altre cose, purtroppo non l’ho più vista e quindi non ho la certezza che lo fosse davvero.

Detto questo, se fosse così non mi stupirei. Se era davvero innamorata e adesso è presa da un altro la cosa non mi stupisce, perché l’ha fatto anche con me. Mi ha lasciato e dopo 1 mese era in vacanza a Santorini con un altro ragazzo.