Lucarelli, offerta assurda di Mediaset: “Non solo GF Vip”

Mediaset è determinata a portare Selvaggia Lucarelli nella propria scuderia e sta mettendo in campo un’offerta che va ben oltre il semplice ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Secondo quanto risulta a Fanpage.it, l’azienda avrebbe deciso di puntare su di lei senza limiti, confermando l’intenzione di affidare a Ilary Blasi la conduzione della nuova edizione del reality e individuando nella giornalista una figura chiave per il rilancio del format.

Quando si parla di volerla “costi quel che costi”, in questo caso, non si tratta di un’espressione enfatica. L’offerta recapitata a Selvaggia Lucarelli è di quelle che difficilmente si rifiutano, sia dal punto di vista economico sia per le prospettive future. Eppure esiste un ostacolo che il denaro fatica a scalfire: il rapporto con Milly Carlucci e con Ballando con le stelle, programma di cui Lucarelli è giurata da dieci anni. Un legame che nel 2026 raggiunge un traguardo simbolico importante e che l’ha resa uno dei volti più riconoscibili e discussi dello show di Rai 1, capace di alimentare dibattiti, polemiche e confronti accesi puntata dopo puntata, soprattutto sui social.

L’offerta assurda per Lucarelli secondo Fanpage

Sul piano economico, la proposta di Mediaset per il Grande Fratello Vip 2026 sarebbe di altissimo livello. Si parlerebbe di un cachet di circa 35mila euro a puntata per affiancare Ilary Blasi nell’edizione che segnerà il dopo-Signorini. Considerando una durata stimata tra le 16 e le 20 puntate, la cifra complessiva arriverebbe facilmente a superare il mezzo milione di euro, collocando Lucarelli tra i nomi di punta del cast, con un trattamento riservato ai veri top player della televisione.

Ma il vero elemento decisivo dell’offerta non sarebbe tanto il compenso per il reality, quanto la prospettiva di un progetto personale. Mediaset, infatti, avrebbe messo sul tavolo la possibilità di affidarle un programma tutto suo in prima serata su Rete 4, da collocare nel periodo estivo, tra giugno e settembre. Un talk show con il suo nome, in cui poter esprimere senza filtri il proprio stile, affrontare temi scomodi, portare avanti battaglie e inchieste con la cifra che da sempre la contraddistingue. Un obiettivo che la giornalista non ha mai nascosto e che rappresenterebbe un salto di qualità decisivo: non più soltanto opinionista o presenza fissa, ma volto e motore di un format.

Accanto alla proposta professionale per lei, ci sarebbe spazio anche per Lorenzo Biagiarelli. Il 2026, infatti, sarà un anno importante anche sul piano personale, con il matrimonio della coppia previsto in primavera in Salento. Mediaset starebbe valutando di includere Biagiarelli nel pacchetto, offrendogli una rubrica all’interno di un programma mattutino. Un’opportunità che assumerebbe un peso particolare alla luce del suo recente allontanamento dal programma di Antonella Clerici e di una Rai che, almeno per ora, sembrerebbe non avere margini per un suo rientro.

La strategia di Mediaset, dunque, appare chiara: rendere il passaggio di Selvaggia Lucarelli il più completo e conveniente possibile, trasformando una scelta professionale in un vero cambio di vita televisivo. Il punto centrale resta però il rapporto con la Rai. Formalmente, partecipare sia al Grande Fratello Vip sia a Ballando con le stelle non sarebbe impossibile dal punto di vista dei calendari. Politicamente, però, la convivenza tra due reti in aperta competizione appare difficilmente sostenibile. Sarebbe, di fatto, una scelta di campo.

La decisione finale sembra ormai vicina. Le parti sarebbero chiamate a sciogliere il nodo entro pochi giorni e, secondo le indiscrezioni, l’annuncio potrebbe arrivare già entro la fine della prossima settimana.