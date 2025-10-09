Lucarelli conferma il retroscena sul GF: “Ho detto no ma..”

Selvaggia Lucarelli si apre al GF? Le sue recenti dichiarazioni.

Selvaggia Lucarelli svela il retroscena sul GF: “Ho detto no, ma nessuna porta è chiusa”

Mentre è tornata protagonista a Ballando con le Stelle con le sue pagelle pungenti e la sua capacità di dividere pubblico e concorrenti, Selvaggia Lucarelli ha fatto chiarezza su un altro capitolo che ha tenuto banco nel dietro le quinte della tv italiana: il suo presunto coinvolgimento nel Grande Fratello.

Durante la conferenza stampa di “Rip – Roast in Peace”, infatti, la giornalista, dopo essere intervenuta sul caso “bonus lutto” della seconda puntata di Ballando, è tornata su una voce insistente: quella secondo cui sarebbe stata contattata per diventare opinionista nella nuova edizione del reality di Canale 5. Un’offerta concreta? Un semplice sondaggio? Selvaggia ha chiarito tutto ai microfoni di SuperGuidaTV.

“A parte che i no che pesano sono altri nella vita, proprio negli equilibri mondiali, mettiamo fine al conflitto israelo-palestinese, quello è un no che pesa, il mio…”

Parole taglienti, che come sempre mischiano sarcasmo e sostanza. Lucarelli non ha negato l’interesse ricevuto da Mediaset, ma ha anche spiegato che i tempi non erano compatibili:

“…ma semplicemente diciamo che l’offerta è arrivata molto tardi, molto a ridosso dall’inizio di Ballando con le Stelle e quindi in qualche modo non ne abbiamo neanche discusso, nel senso che abbiamo capito entrambi, io che ho ricevuto l’offerta e chi me l’ha fatta, che i tempi erano un po’ sbagliati e che quindi era giusto che io continuassi a lavorare a Ballando con le Stelle.”

Insomma, nessun rifiuto per antipatia o incompatibilità, ma una scelta dettata dalla fedeltà a Ballando e dai tempi stretti con cui è arrivata la proposta.

“Né Rai né Mediaset: non ho chiuso nessuna porta”

La giornalista ha poi aggiunto un dettaglio che non è passato inosservato, aprendo di fatto a future collaborazioni sia con Rai che con Mediaset. Nessun veto, nessuna chiusura.

“Sarebbe stato uno sgarbo nei confronti loro, ho lavorato da dieci anni con loro, sono felice di fare questo programma e poi se ci saranno altre decisioni da prendere, offerte da valutare, lo si farà con calma l’anno prossimo, ma lasciando aperta qualsiasi porta e senza averne chiusa alcuna in questo momento, né in Rai né a Mediaset. Sono diventata peggio di un calciatore alle conferenze stampa!”

Con la solita ironia che la contraddistingue, Selvaggia ha lasciato intendere che tutto è possibile nel suo futuro televisivo. E mentre per ora resta salda al tavolo dei giurati di Milly Carlucci, non è escluso che in futuro possa sedersi in prima fila anche negli studi del Grande Fratello… o altrove.