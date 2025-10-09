Lucarelli interviene dopo il “bonus lutto” sul cane di Nancy Brilli

Selvaggia Lucarelli replica alle critiche dopo la battuta a Nancy Brilli a Ballando con le Stelle: “Il ‘bonus lutto’? Solo sincerità, non mancanza di tatto”

Dopo le accese discussioni nate sui social in seguito a un suo commento durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha deciso di dire la sua, rispondendo direttamente alle polemiche che l’hanno travolta.

In un’intervista concessa a SuperGuidaTV, la giornalista e giurata storica del programma ha voluto chiarire la sua posizione, spiegando il senso reale della frase rivolta a Nancy Brilli – finita al centro del dibattito online.

La frase contestata: “Non posso darti il bonus lutto animale domestico”

Selvaggia Lucarelli, con tanto di spilla palestinese al petto, mostra tutto il suo straordinario tatto sentenziando sulla morte del cane di Nancy Brilli: “Non c’è il bonus lutto animale domestico” I buoni e i giusti®️pic.twitter.com/YpX8BJeokT — Ferdinando Iuliano (@ferdinandoiu) October 5, 2025

Durante la scorsa puntata dello show condotto da Milly Carlucci, Nancy Brilli ha condiviso il proprio dolore per la scomparsa del suo cane. Dopo un momento di empatia, Selvaggia Lucarelli ha affermato: “Non posso darti il bonus lutto animale domestico.”

Una frase che molti hanno interpretato come insensibile, ma che – come chiarisce lei stessa – è stata completamente travisata. Ecco cosa ha dichiarato nell’intervista:

“Vissuta bene. Devo dire la verità: visto che il mondo brucia direi che abbiamo altre priorità. Quello che ci tengo a dire è che proprio da un punto di vista linguistico non era una battuta, nel senso che ho detto, provo molta empatia per la tua situazione, mi dispiace che sia morto il cane, so che è un dolore profondissimo, io non sarei mai venuta neanche qui se fosse morto il mio gatto, ma non posso darti il bonus lutto animale domestico, che non è una battuta, è un modo originale, diciamo così, per esprimere un concetto che vuol dire non posso farti sconti e quindi devo dirti che hai ballato male. Ragazzi, se non si può essere un po’ cinici dopo aver fatto dieci minuti di premessa, allora offendetevi.”

Secondo Lucarelli, dunque, non si è trattato di una freddura fuori luogo, ma di una frase onesta, magari scomoda nei modi, ma utile per far capire che il giudizio tecnico non deve essere condizionato da fattori esterni.

“A Ballando giudico, non consolo”: il ruolo da giurata

Sempre con la sua consueta lucidità, Selvaggia ha ricordato che il suo compito nel programma non è quello di addolcire i giudizi, ma valutare le esibizioni per ciò che sono, con rigore, anche se ciò può risultare impopolare. Nessuna mancanza di empatia, piuttosto un modo diretto per difendere la propria onestà intellettuale.