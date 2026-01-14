Luca Vetrone spiazza: “Manager tv voleva sesso in cambio di..”

Luca Vetrone spiazza: “Manager tv voleva sesso in cambio di..”

Luca Vetrone ha deciso di raccontare pubblicamente una vicenda che, secondo il suo racconto, lo tormenta da circa tre anni. L’ex volto di Avanti un altro e naufrago dell’Isola dei Famosi ha spiegato di essere vittima di una donna che lo perseguiterebbe dal 2023, dopo essersi presentata come manager televisiva e avergli promesso opportunità lavorative.

Tutto sarebbe iniziato con un contatto sui social. La donna gli avrebbe scritto dicendo di poterlo aiutare nella sua carriera e, dopo alcuni messaggi, gli avrebbe fissato un appuntamento per un presunto provino legato all’Isola dei Famosi. All’inizio, racconta Vetrone, il comportamento della donna non gli aveva destato sospetti, ma con il passare del tempo la situazione sarebbe degenerata, trasformandosi in un vero e proprio incubo.

Le telefonate e i messaggi continui

Oggi, secondo quanto dichiarato dall’ex naufrago, la donna lo contatterebbe a qualsiasi ora del giorno e della notte, telefonandogli ripetutamente e scrivendo anche alle persone che gli stanno intorno. Non solo amici e conoscenti, ma persino sua madre. In più occasioni, la presunta stalker si sarebbe presentata come la sua manager, creando confusione e disagio nella sua vita privata e professionale.

Vetrone ha spiegato di aver perso anche delle occasioni di lavoro, perché ormai evita di rispondere a numeri che non conosce. A essere coinvolta, suo malgrado, anche la sua attuale fidanzata, Anastasia Orru, con la quale sta insieme da circa un anno. Anche lei avrebbe ricevuto messaggi dalla donna, che, sempre secondo il racconto di Luca, tenterebbe di metterlo in cattiva luce.

La denuncia e i messaggi espliciti

Di fronte a una situazione diventata insostenibile, Luca Vetrone ha deciso di rivolgersi alle autorità e ha sporto denuncia. Nonostante questo, afferma che la donna non avrebbe interrotto i contatti. Nel corso dell’intervista, ha raccontato di aver mostrato agli inquirenti alcune chat considerate particolarmente gravi. In quei messaggi, la donna gli avrebbe chiesto una disponibilità sessuale in cambio di presunte opportunità lavorative.

Vetrone ha spiegato di aver scelto di parlare pubblicamente solo ora, dopo aver raggiunto il limite della sopportazione. Il suo obiettivo, ha detto, è quello di far emergere la verità e di mettere fine a quella che definisce una forma di ricatto, manipolazione e violenza psicologica che lo sta segnando profondamente.