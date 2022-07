Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti hanno spazzato le voci che li volevano in crisi, mostrandosi insieme in quel di Milano, tra baci passionali e cene romantiche. Proprio in queste ore però, è arrivato il brutto scivolone dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Luca umilia Soraia, il brutto rimprovero che si poteva evitare

Così come ha condiviso Deianira Marzano, Soraia ha fatto una storia su Instagram dove mastica la gomma senza chiudere la bocca. Il gesto, secondo le regole comuni, non è il massimo della vita ma… chi se ne frega!

Ed invece Luca Salatino l’ha rimproverata duramente. La reazione di Soraia è quella di una donna mortificata che chiede scusa (così come potete vedere nel video in apertura) ed io sono veramente senza parole.

Questo video sembrerà una stupidaggine ma invece non lo è affatto. Non dovete mai permettere a nessuno di mortificarvi pubblicamente (e nemmeno in privato). Davvero pensare di non valere il giusto rispetto e la delicatezza da parte della persona che vi sta accanto?

Spero vivamente che Luca Salatino, tra una scorrazzata e l’altra in vespa con Matteo Ranieri, trovi il tempo e la voglia di chiedere scusa pubblicamente (e di guardarsi un po’ dentro, che non gliel’ha certo prescritto il medico di stare con una persona se non vuole starci insieme).

Roba da non crederci.