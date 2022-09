Luca Salatino confidandosi con Elenoire Ferruzzi, ha raccontato di un periodo shock della sua vita: “Io mi volevo suicidare”. Le sue parole, specie dopo la scomparsa di Manuel Vallicella, pesano come un macigno nella Casa del Grande Fratello Vip (e non solo).

“Mi volevo suicidare!”, Luca Salatino shock al GF Vip

Per esempio l’ansia… no? Cercare di respingerla, di abbatterla è sbagliatissimo perché tu la alimenti. Non devi combatterla, devi accettarla. Devi accettarla perché è uno stato d’animo, come la felicità, il nervosismo, la tristezza. Certo sicuramente ti alimenta tante sensazioni che non sono proprio il top, però è tosta. Io mi volevo suicidare… mamma mia!

Ecco il VIDEO.

La scheda di Salatino

Travolgente, spontaneo, verace, Luca Salatino è pronto a mostrarsi senza filtri e a portare una ventata di allegria in Casa.

Conosciuto per la sua partecipazione a Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista, l’inarrestabile Luca si divide tra la televisione, la boxe e la cucina.

A 19 anni attraversa un periodo difficile che supera grazie al suo amore per i fornelli. Questa passione si trasforma presto in un lavoro che gli regala in poco tempo enormi soddisfazioni: secondo il Gambero Rosso, è uno dei cinque migliori chef di carbonara di Roma.

Attualmente è fidanzato con Soraia Allam Ceruti, incontrata proprio nel noto dating show di Canale 5. Vivono la loro relazione a distanza: lui a Roma, lei a Como ma la convivenza è l’obiettivo che vogliono raggiungere.