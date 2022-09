Luca Salatino, a nemmeno 24 ore di distanza dal suo ingresso al Grande Fratello Vip 7, svela di sentire la mancanza della sua fidanzata Soraia. I due si sono conosciuti ed innamorati durante il trono classico di Uomini e Donne.

Chiacchierando con Antonino e Amaurys, Luca Salatino ha svelato di sentire la mancanza della sua fidanzata Soraia: “Quanto mi manca oh! E’ bella questa cosa perché significa se sono innamorato! Quando mi sveglio e non la trovo… mi manca un botto! Questa esperienza ci legherà ancora di più”.

Soraia, tramite il suo account di Instagram, ha scritto un lungo messaggio per il suo fidanzato svelando cosa è accaduto quando è arrivata la notizia del GF Vip:

Quando è arrivata la notizia ti ho trascinato nel primo bar in mezzo alla strada (non so neanche dove fossimo esattamente) e siamo andati a festeggiare così al volo. Ci siamo guardati un sorriso.

Senza dire nulla.

4 mesi, mi hai insegnato tanto come io l’ho fatto con te. Vita vera, paure vere, problemi veri. Io e te Un po’ lo stesso vissuto in dimensioni diverse.

Che dirti…

Divertiti, facci ridere come solo tu sai fare, fai vedere il Luca che ama e che rispetta, mostra il cuore enorme che hai. Comunica con la musica e le canzoni, canta come fai con me.

VOLA IN ALTO!

No giuro che non mi sarei mai immaginata di dirlo, ma a più tardi possibile Amish.

Noi siamo tutti con te la tua grande famiglia Salatino, Ceruti e il piccolo Enes

I tuoi amici, “Anacletina” e tutte le persone che ti hanno supportato in questi ultimi giorni ti vogliono tanto bene.

E io ti amo da morire, ci siamo promessi delle cose e tutto si realizzerà. Mancherai tantissimo! Grazie a tutte le persone che mi sono state vicino.. e che lo faranno… Ps: E tira ste padelle per l’aria c****.