Luca Salatino, dopo i tanti ripensamenti e dopo la seconda sorpresa della fidanzata Soraia, finalmente ha deciso di proseguire la sua avventura nella spiatissima Casa del GF Vip. In queste ore però è giunta una segnalazione che getterebbe ombre sulla ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

La giovane Soraia e Luca Salatino sono sempre apparsi innamoratissimi, sin dalla loro uscita dallo studio di Uomini e Donne. Nel frattempo però sarebbe giunta una segnalazione, ancora tutta da verificare e che avrebbe raggiunto i due esperti di social, Deianira Marzano e Amedeo Venza.

Secondo quanto emerso dalla segnalazione, Soraia sarebbe stata avvistata in compagnia di un misterioso e affascinante ragazzo. La giovane sarebbe entrata in un bar dove avrebbe acquistato un pacchetto di gomme. Ad attenderla fuori, l’affascinante ragazzo, in auto, a bordo della quale entrambi si sarebbero allontanati.

A far insospettire Venza sarebbe stata la reazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La fidanzata di Luca Salatino, infatti, non avrebbe reagito benissimo, come ha raccontato Amedeo:

La smentita è poi giunta anche a Deianira da parte della stessa Soraia che ha negato di essere stata in auto con un misterioso ragazzo:

Ciao tesoro io sono super calma credimi anche perché ieri proprio non ero in macchina con nessuno sono uscita alle 22 e mi è venuta a prendere una mia amica non sono entrata in nessun bar, pomeriggio ero in giro con mia mamma mia sorella e il bimbo per questo non do peso a queste cose capisci, comunque soraia è scritto con la i normale buon lavoro ah e se vuoi sapere la mattina cosa ho fatto ho sbrigato delle cose di lavoro e poi ho fatto delle storie che tutti hanno visto ora di pranzo.. quindi questa avrà avuto un allucinazione o se ha piacere la mando dal mio oculista che è un grande.

Tesoro ma lo so tu fai il tuo lavoro ed è giusto.. ma credimi in questo momento ho cose molto più importanti a cui pensare capisci casa e tanti altri problemi in famiglia se non rispondo è per questo.. comunque a posto non ti preoccupare.