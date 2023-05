La fine della sua relazione con Luca Salatino, per Soraia Ceruti continua a pesare e non poco. Lo si comprende perfettamente dalle risposte date ai suoi follower nelle ultime ore, e dalle quali trapela tutta la sua delusione. La ex fidanzata di Luca ha postato una foto in cui piange spiegando cos’è che la fa soffrire maggiormente.

Luca Salatino, la ex fidanzata Soraia risponde ai follower

Non è ancora chiaro cosa sia realmente accaduto tra Soraia Cerruti e il suo ex fidanzato Luca Salatino, ma nelle ultime ore l’ex corteggiatrice ha risposto ad alcune domande dei suoi follower ed ha svelato se nel suo cuore ci sia o meno qualcuno:

No, decisamente no. Come fai dopo che sei stata davvero presa e innamorata di una persona, dopo un mese a provare un interesse per un’altra persona? Ora ho solo bisogno di ritrovarmi. Probabilmente sono strana io in questo mondo.

A chi le ha chiesto cosa la facesse soffrire di più, Soraia ha postato una foto di lei mentre piange ed ha replicato: “La falsità”.

Lacrime a parte, nel futuro dell’ex di Salatino potrebbe esserci ancora la tv. Nel dettaglio, non è escluso il GF Vip così come Uomini e Donne, ma nel ruolo di tronista. A chi le ha domandato se parteciperebbe al Grande Fratello Vip, Soraia ha replicato:

A queste cose non ci penso fino a quando non si presentano.

Farebbe invece la tronista nella prossima edizione di Uomini e Donne? La replica è stata molto simile: