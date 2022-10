Con la sua Soraia, Luca Salatino sa di aver trovato la donna giusta della sua vita. Il Vippone ne è pienamente convinto, ed anche nelle passate ore ne ha riparlato nella Casa del GF Vip confidandosi con l’amico George Ciupilan. All’ex collegiale, Salatino ha svelato il suo passato amoroso turbolento e fatto di numerose, troppe “frequentazioni”.

Luca Salatino, le donne prima di Soraia

Più che vere e proprie frequentazioni, quelle avuti da Luca Salatino sarebbero avvicinamenti fugaci che il Vippone ha ammesso di aver consumato prima di incontrare la donna giusta, Soraia. Durante la serata organizzata dal GF Vip, Luca ha confidato al giovane amico, come riportato fedelmente da Biccy.it:

Mi sono divertito e ho conosciuto tante persone. Poi quando ho incontrato lei tutto è cambiato. […] Io nella mia vita sono stato con tante donne. Almeno 150, ma anche 200, però anche se sono tante quella giusta è una. Lo capisci quando arriva quella che ami davvero. Però quando incontri la ragazza giusta tutto cambia. Per lei farei tutto. Quando stiamo insieme non ci sta nulla. Un suo sorriso, un abbraccio mi cambia tutto. Lei mi regala qualcosa che è indescrivibile. Per lei lascerei anche Roma, andrei ovunque!

Ciupilan gli ha fatto notare come siano state davvero tante le donne, e non è stato l’unico poichè su Twitter non sono mancate le reazioni di stupore di fronte ai numeri sopracitati.

