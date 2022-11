Luca Salatino è ricaduto in crisi a pochi giorni dall’incontro con la fidanzata Soraia. Sebbene sia stato messo davanti ad una scelta, a quanto pare il Vippone si sarebbe pentito di aver compiuto quella sbagliata. Oggi, infatti, ha ammesso che sarebbe dovuto andare via con la sua ragazza.

Luca Salatino piange al GF Vip: nuova pesante crisi

Risveglio difficile, quello odierno, per Luca Salatino, nuovamente caduto nella tristezza. La mancanza di Soraia è tornata a farsi sentire con prepotenza tanto da non riuscire a trattenere le lacrime. Nel tentativo di consolarlo è intervenuto Daniele. “Non ce la faccio più, sono stanco. C’ho paura di deluderla”, ha commentato scoppiando in lacrime tra le braccia dell’amico.

Daniele ha tentato di spronarlo ad andare avanti, ma Luca ha commentato:

Io devo ascoltare me stesso, lo so io cosa devo fare. Non ce la faccio più, perché ogni tre giorni sto male, non ce la faccio più. Sto facendo le cose per non deludere le persone.

A questo punto l’amico lo ha invitato a prendere davvero una decisione sentita. Anche confrontandosi con gli altri inquilini, le cose non sembrano andare meglio. Spronato da Edoardo Tavassi, Luca ammette che sarebbe andato via con Soraia. “Tu sei l’esempio che il vero amore esiste”, ha commentato Nikita. Ad intervenire è stata anche Wilma che lo ha invitato a resistere.

“Perchè deve essere visto il gesto… perchè non deve essere visto un gesto d’amore che prendo e mando tutto all’aria?”, ha domandato Luca. Per Edoardo sarebbe un gesto bellissimo ma anche di mancanza di sacrificio. Quale decisione prenderà a questo punto Salatino? E’ deciso ad abbandonare una volta per tutte il reality?