Luca Onestini si fa “perdonare” dopo il recente scivolone. L’ex Vippone nei giorni scorsi era finito al centro delle polemiche social per via di alcune Instagram Stories in cui realizzava una sponsorizzazione citando il dramma dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Quelle parole avevano destato grande sdegno sui social ma l’ex concorrente del GF Vip 7 ha dimostrato di essere ben diverso dalla persona descritta da molti haters.

Luca Onestini ed il gesto a favore degli alluvionati in Emilia Romagna

Onestini ha in qualche modo voluto rispondere alle copiose critiche che sono giunte in questi ultimi giorni ed ha postato sul suo profilo un post in cui è concretamente impegnato, dando una mano alle popolazioni colpite dall’alluvione:

Tutti uniti siamo più forti. Grazie a chi è venuto questa mattina presto a dare una mano, grazie a chiunque abbia contribuito e continua a farlo. C’è ancora molto da sistemare, c’è ancora tanto da aiutare. Ognuno come può e quando può ma il primo pensiero è sempre rivolto a chi ha più bisogno. Poche parole, molti fatti. Anche piccoli gesti, sono di grande aiuto. Romagna TIN BOTA. L’Italia ha un cuore grande e generoso, insieme si vince ! Grazie di cuore.

Con quel suo “Poche parole, molti fatti”, Luca Onestini sembra aver voluto mettere a tacere le polemiche che lo hanno travolto nei giorni scorsi.