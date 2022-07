Luca Onestini ritrova l’amore in Italia? L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver conquistato la Spagna è tornato nuovamente in Italia e presto sarà tra i protagonisti di Back to school dove ritroverà la su ex fidanzata Soleil Sorge.

Luca Onestini ritrova l’amore? Ecco chi potrebbe essere la sua nuova fidanzata

Nel frattempo, secondo le chicche di gossip presenti sull’ultimo numero di Chi Magazine attualmente in edicola, proprio Onestini potrebbe avere ritrovato l’amore in Italia, tra le braccia di una ragazza molto bella:

Dopo la relazione con la modella ceca Ivana Mrazova e un flirt passeggero con una showgirl spagnola, Luca Onestini avrebbe trovato un nuovo amore, stavolta all’interno dei confini nazionali. Di chi si tratta? Una giovane e bellissima di nome Bea.

Luca Onestini è stato fidanzato per quattro anni con Ivana Mrazova, bellissima modella che ha conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip. Di seguito, il fratello maggiore di Gianmarco ha partecipato (e vinto) al reality show Secret Story, show iberico dove ha conosciuto la giornalista spagnola Cristina Porta con la quale ha avuto una breve storia trasferendosi pure in Spagna.

Dopo essere rientrato in Italia, Luca ha partecipato come ospite a La Pupa e il Secchione incontrando, dopo tanti anni, la sua ex fidanzata Soleil Sorge.