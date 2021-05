Pace fatta tra Luca Onestini e Ivana Mrazova? Sono mesi che si rincorrono le voci di una possibile crisi di coppia e, mentre loro sono rimasti in silenzio, attorno alla coppia che stato un enorme rumore.

E’ possibile che Luca e Ivana abbiano vissuto un momento di crisi ma, adesso, la coppia viaggia d’amore e d’accordo. Per questo motivo, dopo il silenzio i due hanno ripreso a farsi vedere insieme tramite le storie Instagram e alcune fotografie.

Luca ha postato una fotografia con la fidanzata e il simbolo dell’infinito, a testimonianza che la loro relazione d’amore prosegue a gonfie vele nonostante il gossip.

Onestini ha poi messo un’altra foto mano nella mano con Ivana facendo impazzire gli estimatori felicissimi dopo averli rivisti insieme.

E se molti non credono nella loro relazione, Ivana e Luca con alcune storie e un paio di foto hanno letteralmente messo a tacere il gossip degli ultimi tempi.

È una coppia molto strana. Loro sono seguiti, ma singolarmente non insieme. Perché noi li vediamo, ma mai insieme… Potrebbe essere una relazione tirata solo per lavoro. Riporto quello che dice una fan: “Si sono lasciati, lui sta con un’altra”.

Non l’ho detto io. Una fan ha scritto ed io ho riportato quello che ha detto la fan. Secondo me non stanno più insieme, ma non lo dicono. È un mio parere personale. Non lo dicono. Io mi sono fatta una mia idea, mia personale. La causa di tutto questo è lui e non lei. Ivana ha postato questa fotografia mentre piangeva, dove si vedeva la lacrima e quindi mi ha anche intenerito. Lui dove stava? Non si capisce. Luca Onestini secondo me, non c’era perché è farfallone.

Non lo dicono perché non sanno che pesci prendere. Adesso la priorità nelle loro vite non è quello di comunicare alla gente se stanno insieme o non stanno insieme e quindi aspettano, sono in stand by. Per me si si sono lasciati, non è una coppia due che fanno così. Sono stati veri, ma non più. Anche forse su consiglio di qualche manager, magari hanno dei lavori da completare. Luca a differenza del fratello vuole darsi un tono. Però sulle cose carnevalesche del fratello ci mangia. Non sapremo niente e forse non lo sapremo mai. Luca mi ha bloccato da tempo, ma Ivana Mrazova no.