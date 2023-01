Luca Onestini è tornato nella Casa del Grande Fratello Vip a distanza di cinque anni dalla sua partecipazione durante la seconda edizione dove ha conosciuto Ivana Mrazova, la sua ex fidanzata con la quale ha vissuto una bellissima storia d’amore nata ufficialmente proprio dopo la fine del reality show.

Durante un momento di confidenze con Daniele Dal Moro e Wilma Goich, proprio Luca Onestini aveva svelato gli effettivi motivi della rottura con la bellissima Ivana:

Siamo stati insieme tre anni e mezzo. Sono stati anni difficili per tutti. Lei è simpatica, buona, di cuore… io ero convinto che fosse la donna della mia vita. Dopo durante il Covid sono successe cose particolari per tutti. Sono stati anni difficili. Alla prima difficoltà non l’abbiamo superata, poi le cose sono andate cambiando e l’abbiamo vissuto separati.

Noi insieme non ci siamo mai annoiati, ci spaccavamo in due dalle risate, molto simili in tante cose e diversi in altre ma c’era un incastro giusto. Alla prima difficoltà alla fine siamo caduti tutti e due.

All’inizio non ci siamo più sentiti, ma sai quandoami profondamente una persona… io ho sempre fatto una fatica boia. Siamo stati un botto senza sentirci. Lei per me avrà sempre un posto suo nel mio cuore e non la toglie nessuno da lì.