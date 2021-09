Luca Onestini protagonista del nuovo reality show spagnolo Secret Story si è messo già in modalità “grandi confessioni” e in meno di 24 ore ha parlato della sua ex fidanzata Ivana Mrazova.

Luca Onestini parla della rottura con Ivana Mrazova e svela un retroscena

Io non ho lasciato la mia fidanzata, mi ha lasciato lei. Si, sono triste. Certo non sto bene, ma bisogna tirare avanti. Però è normale stare così dopo tanto tempo, stavamo insieme da 4 anni ed è stata una relazione incredibile. Vivevamo insieme, però ho vissuto il lockdown totalmente da solo a casa perché lei è partita.

Luca Onestini ha anche svelato un “retroscena” sulla rottura:

Perché mi ha lasciato? Bisogna chiederlo a lei. Io non le ho fatto nulla. Non mi ha lanciato nessuna accusa.

Poi il mezzo retroscena:

Solo che sono successe un sacco di cose…

Tu non le hai fatto nulla ok, ma – a quanto pare – nemmeno niente per recuperare.

Caro Luca, invece di toglierti ogni responsabilità di dosso sulla fine della vostra relazione non sarebbe carino, rispettoso ed educato prendersi la “colpa” in due?

Nel frattempo gli amanti del reality spagnolo hanno già notato una vicinanza “sospetta” tra Luca e Cristina: potrebbe nascere qualcosa? Staremo a vedere.