Luca Onestini, i video virali dove insulta la sua ex: “Ha usato Chat GPT”

I video virali ed esilaranti di Luca Onestini dopo la fine della storia con Aleska.

Luca Onestini ha reagito sui social dopo la rottura con Aleska Genesis, la modella e influencer che aveva conosciuto durante il reality La Casa de Los Famosos, versione spagnola del Grande Fratello Vip. Nonostante sembrasse che la loro relazione stesse andando bene, Aleska ha recentemente comunicato pubblicamente che tra loro è finita, spiegando che i due provenivano da mondi troppo diversi.

“Ha chiesto a Chat GPT se le conveniva stare con me”

Luca ha deciso di intervenire sui social per raccontare alcuni retroscena e ha svelato un episodio piuttosto curioso. Ha spiegato che Aleska, prima di prendere una decisione sulla loro relazione, avrebbe chiesto a ChatGPT se fosse conveniente stare con lui. “Ha chiesto a Chat GPT se le è convenuto stare con me. Ma dove cavolo siamo arrivati? Ha chiesto a Chat Gpt se le conveniva stare con me. Tu stai chiedendo all’intelligenza artificiale un consiglio sentimentale? Io scioccato. Completamente scioccato! Cosa ho fatto io per avere questo? Ma come ho fatto? Talmente tanto innamorato, illuso, da vedere questa cosa?”, ha detto durante una diretta su Tiktok visibilmente sorpreso e deluso dalla situazione.

“Una menzogna dietro l’altra, mi sono stufato”

Il discorso di Luca non si è fermato lì. Ha anche rivelato che Aleska, che lo aveva accusato di essere un “pagliaccio” e un “narcisista”, poi gli aveva chiesto di vedersi quando lui si trovava a Miami. “Mi dici le cose peggiori di questo mondo e poi vuoi vedermi? Io dopo che ho visto tutta queste cose, che nell’arco dei giorni sono si sono accumulate, sono cambiate mille versioni, insulti sul web, bloccaggi vari e cose varie… insomma una menzogna dietro l’altra, io mi sono stufato!”, ha aggiunto Luca, chiarendo come la sua fiducia fosse ormai distrutta.

“Ha detto che ero un pagliaccio”

Infine, Luca ha raccontato un episodio che lo ha colpito particolarmente. “La signora che ha detto che ero un pagliaccio, un narcisista, tutte queste cose, ha detto (e me lo ha anche scritto) che voleva vedermi quando stavo a Miami. Ma io dico: mi dici che cose peggiori di questo mondo e poi vuoi vedermi?” ha spiegato, rivelando che Aleska lo aveva invitato a cena dalla sua famiglia, ma solo per fargli pagare il conto.

I video sono già iconici, virali e esilaranti:

chat ze pe te pic.twitter.com/ImR3LmgMeF — Sof (@2wscpdw45q) August 5, 2025