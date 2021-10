Come ben sapete Luca Onestini sta partecipando ad un nuovo reality show in Spagna (Secret Story). Dopo la rottura con Ivana Mrazova, l’ex tronista di Uomini e Donne è sempre più vicino a Cristina Porta, compagna di gioco.

In queste ore, sotto coperta (ma davanti le telecamere) si sarebbe consumato anche un momento particolarmente intimo come vi mostriamo nel video a seguire.

Facciamo tutti i complimenti a Luca Onestini per il lavoro di mano che si è fatto fare sotto le telecamere in Spagna.

E poi Soleil non aveva ragione?

Dispiace solo per Ivana Mrazova per lo schifo che deve vedere dopo 4 anni con questo individuo. #gfvip pic.twitter.com/Lt5jbPXOCc

— Sara menghi 89 (@SarettaMenghi90) October 19, 2021