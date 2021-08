Luca Onestini (ancora) contro Tommaso Zorzi? A quanto pare… Rispondendo ad un commento social di una fan, ha tirato una frecciatina al vincitore del Grande Fratello Vip.

Luca Onestini punge Tommaso Zorzi e gli lancia una frecciatina

L’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un video divertente insieme a Raffaello Tonon evidenziando ancora una volta la loro forte intesa che si è creata nel corso del Grande Fratello Vip:

Tutto questo non ha spiegazione. Siamo semplicemente così, che sia davanti ad una telecamera, ad un microfono o ad uno spritz. Siamo Noi.

Pronto l’intervento di una fan che ha tirato in ballo Tommaso Zorzi (perché proprio non ce la fate a parlare di voi per meriti personali oppure ad elogiare i vostri “idoli” senza screditare gli altri):

Luca, e Zorzi che diceva che eravate fake e che lui avrebbe costruito un’amicizia più vera della vostra…

Avrò problemi con la memoria ma, personalmente, non ho mai sentito Zorzi dire una una cosa simile.

Luca Onestini ha pensato bene di replicare:

Devo commentare o si commenta da solo?

Non è certo la prima volta che Luca Onestini attacca gratuitamente Tommaso Zorzi.

Durante un suo intervento a Casa Chi, l’ex tronista aveva tuonato:

A me è sembrato un personaggio particolarmente costruito, che può funzionare bene su Twitter, può fare il leone da tastiera molto bene, però poi voglio vedere se avrà la personalità di fare un percorso del genere. Credo si sia messo una bella mascherina pure lui.

Trovo tutto così too much che preferisco commentare così: