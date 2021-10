Il nemico numero uno di Soleil Sorge è il suo ex fidanzato Luca Onestini, parola di Casa Chi. I giornalisti del format, insieme a Rosalinda Cannavò, hanno parlato della possibilità di far palesare l’ex tronista al Grande Fratello Vip.

Il nemico giurato di Soleil Sorge è Luca Onestini. Se dovesse entrare, visto che sta terminando il suo reality in Spagna, e l’idea è in piedi, potrebbe essere qualcosa che potrebbe far ragionare in modo poco sereno e lucido la più grande stratega di questa edizione.