A circa un mese dalla rottura tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, l’ex volto di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip sembra ormai aver voltato pagina. La sua partecipazione al reality spagnolo Secret Story, infatti, gli ha dato modo di riflettere sulla precedente relazione e soprattutto fare nuove conoscenze.

Luca Onestini bacia un’altra dopo Ivana Mrazova

In queste ore circola sui social il video di un bacio tra Luca Onestini e Cristina Porta, concorrente del medesimo reality al quale l’ex Vippone sta partecipando. Che sia solo un gioco o l’inizio di qualcosa di più importante non è al momento chiaro, fatto sta che tra i due ci sarebbe una sintonia ben visibile. Riscoppia l’amore in un reality? Ricordiamo che con Ivana la sintonia era nata proprio sotto l’occhio indiscreto del GF Vip.

A quanto pare, dunque, il cuore di Luca avrebbe cominciato a battere nuovamente dopo la fine turbolenta con Ivana Mrazova e dopo le parole contro la donna dette proprio nel corso del reality spagnolo. Onestini infatti, sulla sua ex aveva dichiarato:

A lei non piaceva che io imparassi lo spagnolo. Proprio non le piaceva. Perché? Il motivo è che temeva che potessi fare delle cose qui in Spagna. Non è facile quando costruisci una storia con una persona che fa il tuo stesso lavoro. Spesso ci sono delle gelosia e in amore non può esserci gelosia di questo tipo. Di cosa era gelosa? Di tante cose. Come ad esempio lo studio. Non puoi arrabbiarti perché sto studiando e mi dici che sono egoista perché sto studiando…

L’ex gieffino aveva poi aggiunto: