Luca Onestini, campione indiscusso di salto da un reality all’altro, dopo la Spagna è tornato ad allietarci in Italia con il suo “umore alto tutta la vita”. Dopo aver negato la pace a Nikita Pelizon, al termine dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip si è lamentato pure di Giulia Salemi.

Luca Onestini accusa Giulia Salemi dopo il GF Vip

Come ben sapete, Giulia Salemi quest’anno interpreta perfettamente il sentiment dei social svelando i commenti della rete in real time.

Onestini, tra i vipponi più discussi dell’edizione, non riesce a digerire le critiche (perché lui è “perfetto”, esattamente come ci ha mostrato anche la madre che, a domanda diretta di Signorini, non è riuscita a sollevare nemmeno una critica al buon figliolo).

Piuttosto che farsi un piccolo esame di coscienza, l’ex tronista ha accusato Giulia Salemi di scarsa obiettività.

Secondo la tesi di Onestini, Giulia leggerebbe tweet contro di lui solamente perché è amica di Soleil Sorge, sua ex fidanzata.

Luca dovrebbe sapere che i commenti contro il suo percorso TV scorrono lisci come l’olio (certe volte sono anche esagerati, volgari e inopportuni, ma la rete – purtroppo – non sa mai quando fermarsi).

I commenti negativi sul tuo percorso in TV sono frutto delle tue azioni, nessuno ci sta mettendo il becco, stai sereno.