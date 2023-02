Luca Onestini rischia di uscire dal GF Vip: ecco per quale motivo

Luca Onestini deve abbandonare la casa del Grande Fratello Vip? A quanto pare potrebbe esserci questa possibilità dopo il responso di alcuni esami che avrebbe fatto in questi giorni.

Luca Onestini rischia di uscire dal GF Vip

“A rischio uscita anche Luca Onestini… chiamato in confessionale gli avrebbero detto che alcuni suoi valori non sono buoni dopo aver fatto degli esami”, scrive Amedeo Venza.

Dopo l’uscita temporanea di Milena Miconi per via della morte prematura del suo manager, pare che anche Onestini potrebbe lasciare la residenza più spiata di Cinecittà: come andrà a finire? Vi terremo aggiornati!

Buongiorno a questa persona che ieri stava ascoltando i suoi due amici, Edo e Oriana, quando ne avevano più bisogno. #gfvip #onestiners #onestini pic.twitter.com/HinoG5Wgon — Shede ✨ (@shedemei1) January 27, 2023

Comunque Onestini e’ il piu figo della casa! Intelligente, ironico, simpatico, giusto, affascinante e umile. Non ha mai insultato nessuno volgarmente. SHIPPO LUCAONE ❤️#lucaonestini #LucaOneGfVip3F #onestiners #GFvip — The Best (@matto_thebest) February 4, 2023