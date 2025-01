La “punizione” di Luca e Lorenzo dopo la violazione del regolamento al Grande Fratello – VIDEO

Ecco la tiepida punizione per Luca e Lorenzo dopo aver infranto il regolamento.

La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera ha regalato momenti di tensione e colpi di scena. Protagonisti della serata sono stati Luca Calvani e Lorenzo Spolverato, entrambi richiamati ufficialmente per violazioni al regolamento.

La punizione di Luca e Lorenzo dopo la violazione del regolamento

Ma cosa è successo davvero? Luca Calvani è stato accusato di aver ricevuto un bigliettino con informazioni dall’esterno, mentre Lorenzo Spolverato avrebbe utilizzato il telefono personale per controllare i social media, una grave infrazione che ha coinvolto anche altri concorrenti.

Durante il confronto, Luca Calvani ha cercato di spiegare le sue azioni: “Non mi sono mai arrivate informazioni dall’esterno. E se è successo, ringrazio l’amico che ha cercato di aiutarmi. Non dico che non ho sbagliato, ma era una situazione difficile”, ha dichiarato l’attore toscano.

Alfonso Signorini, però, non si è fatto convincere: “Gli errori restano, e ci sono delle regole che vanno rispettate”, ha sottolineato il conduttore.

L’ammissione shock

Più grave la situazione per Lorenzo Spolverato, che ha ammesso di aver utilizzato il telefono personale per accedere ai social e verificare il profilo di Tommaso. “Chiedo scusa”, ha detto, aggiungendo di aver agito in un momento di debolezza.

Signorini, visibilmente irritato, non ha risparmiato critiche:

Chiedo scusa è il mantra a ogni c**ata che fate. Non è più tollerabile. Il livello di tolleranza è pari a zero.

La decisione del Grande Fratello

Nonostante la severità delle parole di Signorini, il Grande Fratello ha deciso di essere indulgente con i due concorrenti. Entrambi hanno ricevuto solo un’ammonizione, con l’avvertimento che alla prossima infrazione ci saranno conseguenze molto più pesanti.

Signorini ha concluso con un monito chiaro:

Io non solo vi avrei mandato in un ripostiglio, ma avrei anche chiuso la chiave.

La tensione nella casa è palpabile, e i concorrenti ora sanno che il margine di errore è nullo (o quasi…).