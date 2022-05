Luca Daffrè sbarcherà all’Isola dei Famosi 2022 domani sera, lunedì 16 maggio. Dell’attesa di vederlo interagire con il resto dei naufraghi, il suo ex manager Andrea Di Carlo lo ha sbugiardato online.

Andrea Di Carlo ha pubblicato prima una mail (datata luglio 2018) che gli ha inviato e poi ha voluto condividere un video che mostra un provino che l’ex tentatore gli avrebbe inviato.

Ecco il contenuto della missiva online:

Tanto mi era dovuto, scusami ma sono stufo della gente morta di fama come te che occupa il mio tempo e le mie energie.

Mi riservo di usare i tuoi video e le nostre conversazioni nelle opportune sedi, o magari visto che ora va tanto di moda le uso sui social, ti chiedo altresì di tramite la mia segretaria ridarmi i soldi del biglietto per che ti ho pagato per scendere a Roma, magari puoi farti ridare il tutto dalla tua fantomatica agente.

Bizzarro che sei venuto due volte a spese del sottoscritto a fare i provini del Grande Fratello, bizzarro che io sul mio cell abbia 3 video che mi hai girato dove ti presenti e ti racconti e bizzarro come le tue doti di scorrettezza, slealtà e mancanza di carattere siano sfuggite alla redazione.

Ciao Luca come stai? Ho notato con piacere che dopo avermi fatto spendere tempo, soldi ed energie ti sei permesso di dire alla redazione che manco mi conoscevi.

Il manager ha anche pubblicato un video del nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi, scrivendo:

Caro Luca, temo che la tua permanenza sull’Isola durerà come un gatto in tangenziale. La scorrettezza non paga mai!