Luca Daffrè è ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne. I canali web del dating show di Maria De Filippi, in queste ore hanno svelato l’identità del ‘nuovo’ volto che siederà sulla classica poltrona in cerca dell’amore. Luca, tuttavia, è un volto già noto alla trasmissione e non solo.

Nel 2018 Luca Daffrè partecipò alla trasmissione Temptation Island nei panni di tentatore. La sua ultima esperienza televisiva degna di nota è stata la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2022 nel ruolo di naufrago.

Nel mezzo, ricordiamo la sua doppia partecipazione a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore prima di Teresa Langella, poi di Angela Nasti, dove per un soffio non divenne la sua scelta. Adesso ci riprova: cosa ha raccontato nel video di presentazione?

L’ultima volta che sono stato in questo studio è stata 4 anni fa. Anche se allora non ho trovato l’amore, non ho mai smesso di crederci.

Sono Luca, ho 29 anni e vengo da Trento. Nella vita sono un dj e sono molto felice di aver fatto della mia più grande passione che è la musica il mio lavoro. Sono laureato in Scienze Motorie e quindi attivo in tutto quello che è il mondo fitness e preparazione fisica. Amo qualsiasi tipo di sport, in particolare quelli molto dinamici con la tavola.

Rispetto a 4 anni fa sicuramente sono molto meno timido, ho imparato a non tenermi più niente dentro, a dire quello che penso. Sono una persona molto testarda e ambiziosa infatti finché non mi riesce una cosa nel migliore dei modi non mollo. Mi sono trasferito a Milano 5 anni fa, mi sono tolto qualche soddisfazione, tra cui quella di comprare la mia prima casa. Per me è stato un traguardo molto importante, perché ci sono arrivato con le mie forze. So stirare, lavare, cucinare… cose molto semplici!

Quando c’è di mezzo la mia famiglia io mi emoziono particolarmente. Io devo veramente tanto alla mia famiglia, ai valori che mi hanno trasmesso, per come mi hanno cresciuto e penso che non smetterò mai di ringraziarli per questo. Abbiamo passato dei momenti difficili. Mamma non è stata bene, ha passato un momento della sua vita non felice, che io stesso poi ho vissuto sulla mia pelle. Mamma è una persona un po’ più fragile quindi ha bisogno della mia presenza come io ho bisogno tanto della sua. Mi ha sempre dimostrato di esserci. Grazie mamma.

Cerco una ragazza con valori e con obiettivi nella vita. Che non sia superficiale e che non basi tutto sull’apparenza perchè nella vita mi è già capitato di incontrarne molte così. Mi piacciono le ragazze determinate e con carattere, non mi piacciono invece quelle che se la credono, quelle un po’ strafottenti. Soprattutto faccio fatica con le ragazze gelose perchè a me più mi opprimi, più cerco di scappare, di evadere. Spero che questa sia la volta buona, non fatemi uscire da qui single anche a questo giro!