Luca Calvani, rimpianti per il rapporto con Jessica Morlacchi? Ecco perché ha chiesto scusa al compagno Alessandro

Luca Calvani, ex protagonista del Grande Fratello, è stato ospite a Verissimo, dove ha affrontato uno degli argomenti più discussi della sua esperienza nel reality: il controverso rapporto con Jessica Morlacchi. L’attore toscano, noto per la sua sincerità e il carattere solare, ha finalmente rotto il silenzio, rivelando dettagli inediti sulla sua vita privata e sul legame con la cantante romana.

Luca Calvani a Verissimo: la verità sul rapporto con Jessica Morlacchi

Reduce da mesi di convivenza forzata nella Casa più spiata d’Italia, Calvani ha raccontato apertamente come questa esperienza abbia influenzato il suo rapporto con Alessandro, il compagno con cui condivide la vita da nove anni.

Durante la permanenza al Grande Fratello, Luca Calvani ha stretto un legame particolarmente stretto con Jessica Morlacchi. Un’amicizia che, agli occhi del pubblico e forse anche della stessa Jessica, sembrava andare oltre la semplice complicità.

“Non ho grossi rimpianti, sono molto contento di esserci ritrovati. Mi sono avvicinato a Jessica perché percepivo un’affinità. Quando ti trovi per tanto tempo e perdi dei punti di riferimento importanti, avevo bisogno di qualcuno che avesse gli stessi riferimenti, Credevo di avere accanto una compagna di gioco con la quale mi sono divertito, ho giocato. Forse ho esagerato? Ma credevo davvero fosse un gioco e quando me ne sono accorto ho cercato di tornare sui miei passi. Sicuramente c’è stata un’incomprensione ma credo anche che se di fondo c’è il bene poi la strada per tornare a casa si trova sempre“, ha dichiarato Calvani a Silvia Toffanin. Tuttavia, questa connessione ha generato incomprensioni e tensioni, sia dentro che fuori dalla Casa.

Jessica, infatti, ha rivelato di essersi invaghita dell’attore, complice la loro intensa vicinanza e alcuni momenti di intimità condivisi. Nonostante Luca abbia sempre definito il loro rapporto come una semplice amicizia, l’intensità delle interazioni ha sollevato dubbi e alimentato il gossip.

Le scuse al compagno Alessandro

Il ritorno alla vita reale non è stato privo di confronti difficili per Luca. Uno dei momenti più toccanti dell’intervista a Verissimo è stato il racconto del riavvicinamento con Alessandro, il suo compagno storico.

“Alessandro è stata la prima persona che ho abbracciato. Mi ha sorpreso in albergo. Quando si sino spente le luci dello studio ho chiesto a Enzo Paolo di darmi il telefono per chiamarlo e non mi ha risposto. Poi ho chiesto alla produzione. Mi hanno portato in albergo, la porta non si apriva, ho bussato, ha aperto ed era dentro. E’ stato meraviglioso, stupendo, avevo bisogno di abbracciarlo e guardarlo negli occhi. Ora stiamo sempre insieme, con lui, con la mia famiglia e con mia figlia Bianca”, ha confessato Calvani con emozione.

L’attore ha spiegato di avergli anche chiesto scusa. Il problema non era tanto ciò che aveva fatto all’interno della Casa, ma l’effetto che le sue azioni avevano avuto su chi lo guardava da casa. “Gli ho chiesto scusa perché al di là di quello che ho vissuto io in quella bolla, la sofferenza che possa aver creato ti impone a chiedere scusa, non solo per quello che ho fatto ma per quello che lui ha percepito. Non era assolutamente mia intenzione”, ha aggiunto.

Queste parole rivelano un lato più intimo e vulnerabile di Calvani, che non ha esitato a prendersi la responsabilità per le incomprensioni nate dal suo comportamento, dimostrando maturità e consapevolezza.

Nonostante le difficoltà, il legame tra Luca e Alessandro è rimasto forte. La loro storia d’amore, iniziata nel 2016, ha resistito alla prova del tempo e delle crisi personali.

“Io e Alessandro stiamo insieme da nove anni. Ci siamo conosciuti per caso, ci siamo parlati e messaggiati per un po’. Dopo un mese e mezzo ho capito che vedevo un futuro con lui”, ha raccontato Calvani.

“L’amore mi ha cambiato la vita e mi ha ridato la capacità di sognare”, ha concluso l’attore.