“Luca Calvani è un profumiere”, parla ex fiamma: “Cosa consiglio a Jessica Morlacchi”

Luca Calvani, protagonista di questa edizione del Grande Fratello, è finito al centro delle polemiche per la sua ambigua relazione con Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa. Un legame fatto di tenerezze e grattini notturni, ma mai sfociato in qualcosa di più. L’ex voce della band, però, sembra presa al punto di manifestare scenate di gelosia sempre più accese. Ma si tratta davvero di un’infatuazione senza senso o di un gioco strategico abilmente orchestrato da Calvani? La risposta arriva da Sara Tommasi, ex naufraga insieme a lui a L’Isola dei Famosi 2006 intervistata su MowMag.

Sara Tommasi accusa Luca Calvani: il copione si ripete al Grande Fratello

“Con me recitò lo stesso copione”, racconta Sara, senza mezzi termini. “Mette in atto la strategia del profumiere per arrivare alla vittoria. Non gli importa di calpestare i sentimenti altrui, è solo un gran bugiardo!“.

Sara Tommasi, oggi felicemente sposata con il manager Antonio Orso, ricorda con precisione gli episodi vissuti all’Isola dei Famosi. “Luca si mostrava preso, coccole e attenzioni erano all’ordine del giorno”, racconta al telefono. “Dormivamo insieme, c’erano parole dolci, bacetti casti e quella che sembrava una connessione autentica”.

Sara, però, sottolinea come dietro quell’atteggiamento affettuoso si nascondesse altro. “Anche all’epoca era fidanzato. Mi aveva fatto credere di provare qualcosa, ma poi mi lasciò senza una spiegazione. In finale scoppiò tutto: ci rimasi malissimo”.

Il comportamento di Calvani, secondo Sara, non è cambiato. Anche al Grande Fratello, l’attore sembrerebbe applicare la stessa “strategia del profumiere”, puntando a suscitare attenzioni e sentimenti per ottenere visibilità e consenso.

La “strategia del profumiere” di Luca Calvani al Grande Fratello con Jessica

Questa tattica, definita da Tommasi come “profumiere“, consiste nell’illudere l’altra persona con gentilezze e attenzioni per poi tirarsi indietro al momento opportuno, lasciando l’altro in balia di un sentimento unilaterale. “Jessica Morlacchi deve stare attenta”, ammonisce Sara. “Calvani pensa solo alla vittoria. È bravo a sedurre, a intortare, ma alla fine non gliene importa nulla di chi ha davanti”.

Secondo la showgirl, l’ex voce dei Gazosa dovrebbe concentrarsi su rapporti più sinceri: “Jessica è un’artista, ha talento da vendere. Non dovrebbe lasciarsi influenzare da chi gioca con i sentimenti per strategia”.

Il consiglio a Jessica Morlacchi

Sara Tommasi invita Jessica a riflettere e a lasciar perdere Luca Calvani. “Ho vissuto la stessa cosa, so quanto può fare male. Ma deve rendersi conto che lui sta solo giocando. È il suo modo per arrivare in finale, senza curarsi del male che può causare”.

Aggiunge poi un messaggio per Calvani: “Cresci. Smettila di giocare con i sentimenti altrui. Forse ai tempi dell’Isola dei Famosi ti è andata bene, ma stavolta spero che il pubblico apra gli occhi”.

Luca Calvani: stratega o seduttore?

Il dibattito è aperto. Luca Calvani sta davvero seguendo un copione per vincere il Grande Fratello? O si tratta di un’incomprensione che ha fatto perdere la testa a Jessica Morlacchi? Intanto, le parole di Sara Tommasi gettano più di un’ombra sulla sua condotta nel reality. Il pubblico da casa deciderà se premiare la sua strategia o smascherare il “profumiere” di questa edizione.