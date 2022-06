Lory Del Santo aveva annunciato l’incontro con Marco Cucolo nel corso della semifinale dell’Isola dei Famosi 2022, in studio, dopo il ritorno del naufrago in Italia. La regista prima di decidere della loro storia, aveva detto di aspettarsi delle scuse dal compagno, dopo essersi presa una sorta di pausa. Ma dunque, i due sono tornati insieme oppure no?

La risposta è giunta proprio nella prima serata di ieri, durante la puntata dell’Isola, quando Marco Cucolo ha fatto il suo ingresso in studio dirigendosi spedito verso la sua amata Lory Del Santo.

L’ex naufrago, molto emozionato, ha così fatto la sua dichiarazione alla donna facendo anche una sorta di ‘mea culpa’:

Io so benissimo che tu sai difenderti da sola, l’unica cosa che ho mancato di dire e che non sono riuscito a dire, e che in questi nove anni tu per me sei stata una persona fondamentale. Sei una donna leale, sincera e vera con me, mi spiace che questa cosa non sia arrivata e tu sia stata attaccata per questo motivo qua, quando io so benissimo come sei. Ti chiedo scusa, penso di aver sbagliato e mi farebbe piacere ritornare con te.