Lory Del Santo e Marco Cucolo: è finita per sempre? L’ex naufraga interviene e svela come stanno le cose

Lory Del Santo e Marco Cucolo si sono detti addio per “colpa” dell’Isola dei Famosi? L’ex naufraga sarebbe stata più che chiara rispetto alla sua posizione nei confronti del compagno. Senza le doverose scuse pubbliche, il giovane, ritiratosi dal reality a causa di problemi di salute, non potrà accedere in casa. La Del Santo non ha alcuna intenzione di perdonarlo dopo il suo atteggiamento in Honduras.

Lory Del Santo e Marco Cucolo: la verità sulla loro storia

La regista di The Lady a quanto pare sarebbe ancora particolarmente ferita dal comportamento di Marco Cucolo. Intervistata da The Pipol Tv, a pochi giorni dalla sua presa di posizione decisa, Lory Del Santo ha vuotato il sacco ed ha svelato in che rapporti è con l’ex naufrago:

Io Marco non lo vedo e non lo sento da Lunedì. Non siamo vicini in questo momento, in nessun modo possibile. Sono molto amareggiata… Se mi è venuto il desiderio di cercarlo? Perché dovrei farlo io? Lui mi ha delusa molto. Non ha fatto niente per proteggermi. Credevo e speravo che “L’isola dei famosi” fosse per noi un’esperienza che ci unisse ancora di più. Desideravo rimanessimo compatti a supportarci, anche contro tutti. Invece lui, pur di non perdere i consensi, anche con gli altri naufraghi, ha preferito lasciarmi da sola a difendermi col mondo.

Lory Del Santo però non ce l’ha solo con Marco Cucolo ma anche con Vladimir Luxuria:

Sicuramente gli attacchi di Vladimir Luxuria, che nel ruolo di opinionista hanno influito tanto, non mi hanno fatto per niente bene. Per non parlare dei concorrenti che hanno fatto di tutto per screditarmi. Secondo te non sarebbe stato giusto l’appoggio della persona che ami?

Dopo il suo ritorno in Italia la regista e attrice ha avuto modo di sentire telefonicamente la mamma di Cucolo che, a suo dire, l’avrebbe sentita per la prima volta particolarmente affranta e nervosa. Ma dunque, quale sarà il futuro della loro storia?