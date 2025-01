Lorenzo Spolverato annuncia di voler abbandonare il Grande Fratello: la reazione di Shaila

Si avvicina sempre di più una delle puntate più interessanti del Grande Fratello – la prima dell’anno – e Lorenzo Spolverato annuncia pubblicamente di voler abbandonare il reality. La reazione di Shaila Gatto non si è fatta attendere. Ecco le parole del concorrente.

Lorenzo Spolverato vuole abbandonare il Grande Fratello

L’annuncio di Lorenzo Spolverato è arrivato a distanza di poche ore dalla decisione del Grande Fratello di annullare l’ultimo televoto in corso, in vista di un provvedimento disciplinare che riguarderà alcuni concorrenti, dopo gli ultimi emblematici accadimenti.

Ovviamente gli inquilini sono ignari di questa decisione, ma dopo lo slittamento della puntata, sanno perfettamente che il nuovo appuntamento sarà questo mercoledì, in diretta su Canale 5.

Durante la cena, Spolverato si è rivolto a Shaila, alla presenza degli altri gieffini, ed ha confessato:

Se mercoledì non mi mandano fuori, vado fuori io. Sì amore, sono pieno fino qui.

“Ed io?”, ha domandato candidamente Shaila. “E tu vieni con me”, ha sentenziato Lorenzo (QUI il video).

Spolverato non andrà via per mezzo del televoto – che non lo vede comunque protagonista, nonostante sia stato annullato -, ma potrebbe davvero decidere di uscire. O forse no.