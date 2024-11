Lorenzo Spolverato verso la squalifica dal Grande Fratello: verdetto entro 48 ore

La permanenza di Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello è appesa a un filo. Secondo fonti interne al reality show, il giovane modello avrebbe assunto atteggiamenti aggressivi e irrispettosi, suscitando un’ondata di polemiche sui social e nei vertici del programma. Alfonso Signorini e la produzione stanno valutando una possibile squalifica nelle prossime 48 ore.

Lorenzo Spolverato squalificato dal Grande Fratello? Gli episodi sotto accusa

Il primo episodio contestato risale a un violento scontro verbale tra Spolverato e Helena Prestes. Durante la discussione, i toni di Lorenzo sono stati definiti “inaccettabili” dagli stessi coinquilini. Shaila Gatta, intervenuta per placare gli animi, ha rimproverato il modello, che tuttavia ha accusato Helena di “meritarsi” il trattamento ricevuto per presunte falsità sul suo conto.

Un altro episodio controverso riguarda Javier Martinez. In una conversazione con Shaila, Lorenzo ha espresso pensieri violenti: “Ho sognato che lo menavo. Non lo posso vedere, mi fa impazzire”. Parole che, secondo molti utenti sui social, sono incompatibili con lo spirito del programma e hanno alimentato la richiesta di squalifica.

Non solo: parlando di Javier con Shaila, avrebbe tuonato: “A me le cose in faccia non le dice, ha paura. Ho più conferme. Pis***za. Mamma mia, se lo becco…”.

Il Grande Fratello ha adottato una politica di tolleranza zero verso comportamenti trash o violenti, come imposto dal direttore Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Alla luce di questa svolta, Alfonso Signorini è chiamato a prendere una decisione drastica: una severa reprimenda o la squalifica immediata.

La questione ha diviso il pubblico e generato un acceso dibattito sui social. Il verdetto è atteso entro 48 ore e potrebbe segnare un punto di svolta nella storia di questa edizione. A renderlo noto, anche Agent Beast su X:

Comportamento considerato irrispettoso o lesivo nei confronti degli altri concorrenti. Valutazione su Lorenzo entro 48 ore. Intervento di Alfonso Signorini, queste le primissime indiscrezioni.