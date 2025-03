Lorenzo Spolverato, squalifica in diretta al Grande Fratello? Le voci e cosa sta succedendo

Il Grande Fratello continua a essere teatro di tensioni e discussioni. Lorenzo Spolverato, già protagonista di episodi controversi, si è distinto per un altro gesto che sta facendo molto discutere il pubblico e i concorrenti del reality. Dopo aver già ricevuto un ammonimento da parte del conduttore Alfonso Signorini per il suo atteggiamento, questa volta il gieffino potrebbe aver superato il limite.

Lorenzo Spolverato, squalifica in diretta?

L’ultimo episodio, raccontato dai colleghi di Biccy.it, si è verificato nella notte, quando Jessica Morlacchi si è lamentata con Stefania Orlando e Helena Prestes per essere stata svegliata da un colpo violento al muro. “Stavo dormendo, poi però è arrivato Lollo e ha dato un cazzotto al muro e mi sono svegliata. No vabbè ma capite? Non si regolano. Io stanotte alle 5 faccio un bordello. Adesso mi diverto anche io, tanto non ho nulla da fare, quindi stanotte ci divertiamo”, ha raccontato la cantante.

Le dichiarazioni di Jessica Morlacchi non si sono fermate qui. La concorrente ha evidenziato come questo comportamento sia stato ripetuto più volte nel corso della serata, arrivando addirittura a colpire la porta. A confermare tutto sarebbe stata anche Stefania Orlando.

Lorenzo criticato anche in Rai

Ad accorgersi dei comportamenti controversi di Lorenzo, non sarebbe stato solo il pubblico di Canale 5, ma anche la Rai, dove di recente in una sua trasmissione è stato commentato l’atteggiamento del gieffino, che continua a resistere nella Casa nonostante alcune azioni violente.

Oltre a questo, però, nelle ultime ore sarebbe giunta una voce clamorosa, raccolta e resa nota da dalla giornalista Grazia Sambruna, che su X fa hatto sapere:

Mi giungono di nuovo voci su possibile squalifica di spolverato domani sera in diretta. Le riporto ma sinceramente oramai sono io la prima a non crederci nemmeno più, stanca, esasperata, disillusa, piena rasa.

A questo punto, è possibile che il Grande Fratello possa realmente intervenire, soprattutto alla luce delle copiose critiche.

Se così fosse, assisteremo a qualcosa di eclatante nella storia del Grande Fratello, ovvero all’eliminazione – a circa venti giorni dalla fine dell’edizione – di un finalista. Ma forse, sarebbe anche un bene.