Nella Casa del Grande Fratello, dove le emozioni sono amplificate e le relazioni nate sotto i riflettori diventano spesso tema di discussione, Lorenzo Spolverato sorprende tutti con un’affermazione inaspettata. Dopo settimane di vicinanza con Shaila Gatta, il modello ha chiarito che tra loro non esiste alcun impegno sentimentale ufficiale, gelando gli spettatori e gli altri concorrenti.

Durante una chiacchierata con Yulia Bruschi, Lorenzo ha espresso apertamente i suoi sentimenti, dichiarando con tono deciso: “Se stiamo insieme io e Shaila? No, ma va! Fidanzato di che… mica bisogna dare un titolo”. Una frase che ha subito destato curiosità e reazioni nel pubblico. La dichiarazione sembra mettere un freno alla possibilità di una storia d’amore ufficiale tra i due, sebbene Lorenzo non escluda un legame più profondo e spontaneo.

Dopo il discorso con Yulia, Lorenzo ha affrontato il tema anche con Helena Prestes, ribadendo la sua posizione: “Non è la mia fidanzata… è capitato!”. Pur ammettendo che l’attrazione tra loro è reale, Lorenzo ha spiegato di non essersi presentato nella Casa alla ricerca di una relazione amorosa, ma che il destino, inaspettatamente, ha messo Shaila sul suo cammino: “Non avevo voglia di trovare l’amore qui dentro, ma quando il cuore decide è inevitabile”.

Helena lucida calma e diretta! In una parola PERFETTA!

Lorenzo il solito bugiardo che parla per copione ma H l’ha capito perfettamente, sa che questo non è il vero L ma sta giocando! Ora inizia il bello davvero perché helena la supera e lui ci cadrà! #grandefratello #heleners pic.twitter.com/UhaOgc8jZc

— babi. 10 (@ba0bi10) November 3, 2024