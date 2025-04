Lorenzo Spolverato rompe il silenzio dopo l’addio a Shaila Gatta: le prime parole

È passato poco più di una settimana dalla finale del Grande Fratello, ma le emozioni sembrano ancora tutte lì, sospese. A riportare l’attenzione su uno dei momenti più discussi dell’ultima puntata è Lorenzo Spolverato, che dopo giorni di silenzio ha deciso di rompere il silenzio sulla fine della sua relazione con Shaila Gatta.

Lorenzo Spolverato dopo la rottura con Shaila Gatta

La ballerina, ex Velina, era tornata nella Casa proprio durante la diretta finale del reality per mettere un punto alla loro storia d’amore, lasciando il pubblico spiazzato. Un confronto diretto e per molti doloroso, culminato con la decisione definitiva della Gatta di chiudere il rapporto. Lorenzo, visibilmente colpito, aveva accettato la scelta senza replicare in modo plateale. Da quel momento, il modello era scomparso dai radar social, fino a oggi.

Con una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, Lorenzo Spolverato ha voluto chiarire la sua posizione, spiegando i motivi per cui ha preferito restare in silenzio nei giorni successivi alla rottura. Le sue parole, pacate e mature, hanno colpito i fan che attendevano un suo commento.

A una settimana dall’uscita dalla Casa, prendendomi il giusto tempo da dedicare a famiglia e affetti, mi sembra corretto informarvi sulla situazione e il perché del mio silenzio che non è né punitivo né segreto. I motivi per cui non abbia toccato determinati argomenti è semplicemente perché sto prendendo del tempo per me, per metabolizzare una delusione importante. Nel rispetto dei miei sentimenti e per la relazione che c’è stata, non ho intenzione di aggravare ulteriormente la situazione.

Una dichiarazione che mette in luce un Lorenzo riflessivo, lontano da polemiche e dinamiche tossiche, intenzionato a gestire con dignità una rottura che, come ha più volte lasciato intendere, non è stata facile da accettare.

Nella parte conclusiva del suo messaggio, Lorenzo non ha nascosto il fastidio per alcune critiche ricevute sul web, ma ha comunque mantenuto un tono equilibrato, evitando attacchi diretti e lasciando aperto uno spiraglio per un possibile chiarimento con la sua ex.

Decido di riflettere e aspettare un confronto prima di esporvi eventuali pensieri a riguardo, a differenza di chi approfitta della situazione per criticare e giudicare qualcosa che non conosce.

Il riferimento sembra rivolto a chi, in questi giorni, ha commentato con leggerezza – e a volte con sarcasmo – la fine della sua relazione con Shaila. Ma Lorenzo preferisce non alimentare il gossip e rimane focalizzato su di sé.