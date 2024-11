“Narcisismo e insicurezza”, Lorenzo Spolverato: uno psicologo fa l’analisi del suo comportamento

Lorenzo Spolverato, concorrente del Grande Fratello 2024, continua a dividere il pubblico con la sua relazione ambigua con Shaila Gatta. Nonostante i momenti di passione tra i due, Lorenzo ha chiarito di non considerarsi il fidanzato di Shaila: “Siamo liberi, anche se insieme. Lei lo sa ed è brava su questo, mi rispetta”, aveva dichiarato a Helena Prestes. Tuttavia, il modello milanese non si è risparmiato commenti contrastanti su Helena stessa, definendola: “L’ennesima ragazza che si scioglie per me”.

Il parere dello psicologo: Lorenzo Spolverato tra narcisismo e insicurezza

Il suo atteggiamento ha suscitato perplessità tra i telespettatori e spinto la produzione a lanciare un sondaggio: “Pensate stiano insieme per amore o strategia?”. La risposta del pubblico è attesa, ma un’analisi interessante arriva da uno psicologo interpellato da Fanpage.

Secondo il dott. Elpidio Cecere, psicologo e psicoterapeuta, il comportamento di Lorenzo riflette una complessa dinamica psicologica: “Il comportamento di Lorenzo oscilla tra narcisismo e insicurezza. Mantiene tutte le porte aperte senza imboccarne una concretamente, il che può sembrare una strategia o una forma di manipolazione”.

La difficoltà di Lorenzo a definire la relazione con Shaila sarebbe indice di una paura più profonda: “La paura di fallire e di confrontarsi con il riflesso reale di sé stesso lo spinge a evitare impegni definitivi, vivendo a metà. Questo atteggiamento impedisce di costruire legami autentici”.

Immaturità o paura di scegliere?

Il rifiuto di prendere posizione da parte di Lorenzo sarebbe, secondo l’esperto, un segnale di immaturità emotiva: “Scegliere richiede coraggio. Lorenzo, invece, sembra bloccato da un’idea illusoria di successo personale privo di radici e autenticità”.

Lo psicologo conclude con un monito per chi vive situazioni simili: “L’impegno è l’unica via per costruire una vita che abbia valore, per sé e per gli altri”.

La scheda del concorrente

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.