Lorenzo Spolverato come Alex Belli? L’ex vippone interviene con una frecciatina

La rivalità tra ex gieffini è sempre all’ordine del giorno e, questa volta, a scatenare le polemiche è stato un confronto tra Alex Belli e Lorenzo Spolverato. Tutto è iniziato durante una diretta del Grande Fratello quando Alfonso Signorini ha paragonato il percorso dei due concorrenti.

Lorenzo Spolverato il paragone con Alex Belli

Non si è fatta attendere la reazione di Alex Belli, che sui social ha risposto con una provocazione a Lorenzo Spolverato, definendolo, in pratica, una copia di scarsa qualità. “Eh!, ne deve mangiare di cereali sottomarca”, ha scritto l’attore, sottolineando la sua superiorità rispetto al giovane concorrente.

Belli ha poi condiviso un tweet di un fan che lo elogiava per aver reso il Grande Fratello Vip 6: “Alex Belli aveva reso il GF interattivo,lui si prendeva i blocchi in puntata anche da eliminato, ha retto 3 mesi di palinsesto Mediaset twittando dal divano della Factory, questa cosa mi ha sempre mandato al creatore non ci sarà più un fenomeno del genere”, si legge nel post.

Ehhhh!!! “Ne deve mangiare di cereali sottomarca…” — ALEX BELLI (@AXBproduction) November 12, 2024

Alex Belli aveva reso il GF interattivo,lui si prendeva i blocchi in puntata anche da eliminato,ha retto 3 mesi di palinsesto Mediaset twittando dal divano della Factory,questa cosa mi ha sempre mandato al creatore nn ci sarà più un fenomeno del genere #grandefratello — (@mrsincoerenza) November 12, 2024

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.