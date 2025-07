Lorenzo Spolverato, mega frecciatina a Shaila (VIDEO)

Lorenzo Spolverato punge Shaila Gatta sui social: “Io narcisista? Tu scegli i partner in base ai follower”

Torna a far discutere il rapporto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, ex protagonisti del Grande Fratello, che dopo la fine burrascosa della loro relazione all’interno della Casa non si sono più riavvicinati. Nelle ultime ore, però, Spolverato ha pubblicato un video su TikTok che sembra rivolto proprio alla sua ex, e in cui non risparmia una frecciata pungente (trovi il video a inizio articolo).

Nel breve filmato, accompagnato dal brano “Halo” di Samurai Jay, Lorenzo si mostra sorridente, ma le parole scritte sul video non lasciano spazio a molti dubbi:

“Narcisista ed egoriferito, detto da chi sceglie i partner in base ai follower… a ognuno il suo specchio”.

Sebbene non faccia nomi, è difficile non pensare a Shaila Gatta, soprattutto considerando che durante la loro esperienza al GF, l’ex velina lo aveva più volte accusato di essere “troppo centrato su sé stesso” e “insicuro”. Le parole di Lorenzo sembrano quindi una risposta diretta alle critiche che gli sono state rivolte pubblicamente durante il reality.

Il possibile motivo del malumore

Secondo alcuni fan, alla base di questo sfogo ci sarebbe la recente vicinanza di Shaila a un nuovo uomo, che potrebbe aver infastidito l’ex gieffino. Una semplice indiscrezione, certo, ma che potrebbe spiegare il ritorno di fiamma (almeno verbale) tra i due, qui per leggere tutti i dettagli del gossip.

Nessuna riconciliazione in vista

Dopo la fine della loro relazione i due sembravano aver preso strade completamente diverse, senza alcun segnale di un possibile chiarimento. Ma il video di Lorenzo lascia intendere che qualche rancore sia ancora presente.

Nel frattempo la ragazza è stata esclusa da Tale e Quale Show, qui per sapere i motivi e i retroscena.