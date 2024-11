Lorenzo Spolverato infrange le regole del GF con Shaila Gatta: ecco cosa avrebbe dovuto fare con Helena Prestes

Deianira Marzano ha svelato dettagli inediti sulla conoscenza tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, prima del loro ingresso nella Casa del Grande Fratello. Attraverso le sue storie su Instagram, Deianira ha ironizzato sulla loro storia, aggiungendo particolari intriganti che hanno acceso il dibattito tra i fan del reality.

Lorenzo e Helena prima del GF: Spolverato “infrange” le regole con Shaila, ecco in che modo

“Ma quanto sono belli entrambi!”, ha esordito Marzano, aggiungendo subito dopo: “Si conoscevano, sono stati insieme, e a lui era stato imposto di non stare con Shaila perché doveva arrivare al finale con Helena”.

La storia si complica con l’ingresso di Lorenzo e Shaila Gatta nella Casa del Gran Hermano in Spagna. Qui, secondo Deianira, i due avrebbero infranto le regole “imposte”, abbandonandosi alla passione.

“Per fortuna, però, quando sono andati improvvisamente in Spagna, hanno deciso di fare di testa loro!”, ha concluso Marzano, lasciando intendere che Lorenzo e Shaila abbiano scelto di vivere i loro sentimenti lontano dalle dinamiche televisive programmate.

Intrighi e gossip nella Casa del Grande Fratello

Le parole di Deianira Marzano sollevano interrogativi sulle strategie dietro le quinte del Grande Fratello. La conoscenza pregressa tra Lorenzo e Helena e il presunto divieto di frequentare Shaila sembrano alimentare l’idea di un copione studiato. Tuttavia, l’inaspettata svolta avvenuta durante il Gran Hermano mette in discussione tali dinamiche.

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.