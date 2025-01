Lorenzo Spolverato, grave violazione del regolamento: la lite con Luca che ha scatenato tutto – VIDEO

Un nuovo scandalo travolge il Grande Fratello, portando scompiglio tra i concorrenti e attirando l’attenzione del pubblico. Lorenzo Spolverato, modello milanese, è al centro di una polemica esplosiva, costretto ad ammettere di aver infranto il regolamento durante un viaggio in Spagna con la ballerina Shaila Gatta.

Lorenzo ha guardato i social? La lite con Luca che ha scatenato tutto

La vicenda è esplosa durante una discussione accesa tra Lorenzo Spolverato e l’attore toscano Luca Calvani, che ha tirato in ballo un episodio controverso legato a un pizzino lasciato da Enzo Paolo Turchi a un altro concorrente, ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Mentre i toni si alzavano, Calvani ha accusato Spolverato di aver utilizzato i social media durante il viaggio in Spagna, violando così il rigido regolamento del programma.

Sotto pressione, Lorenzo Spolverato ha dovuto ammettere il fatto, rivelando di aver avuto accesso al telefono e di aver controllato i profili Instagram di alcuni concorrenti.

Tra le scoperte fatte da Spolverato, l’aumento significativo dei follower di Tommaso Franchi, dettaglio che ha rapidamente fatto il giro della Casa.

La diffusione del segreto e le reazioni

L’idraulico toscano, dopo aver raccolto la confidenza di Lorenzo, ha raccontato tutto a Mariavittoria Minghetti, che non ha esitato a informare altri coinquilini. La situazione ha scatenato il caos nella Casa, con i concorrenti divisi tra chi chiede provvedimenti immediati e chi cerca di placare le tensioni.

Quali provvedimenti verranno presi?

La violazione del regolamento potrebbe portare a sanzioni disciplinari per Spolverato, come richiesto da alcuni concorrenti. Resta da vedere quale sarà la decisione della produzione del Grande Fratello. Intanto, i telespettatori si interrogano su come questo scandalo influirà sull’andamento del reality.