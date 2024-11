Lorenzo Spolverato, il discorso delirante al GF: “Per lei sono Dio, mi vede come un idolo” – VIDEO

Lorenzo Spolverato ha regalato al pubblico uno strampalato monologo definito da molti “poetico nella sua assurdità”. Avvinghiato a Shaila Gatta, il modello si è lanciato in un racconto in cui ha descritto se stesso come un idolo e un “Dio”, oggetto di desiderio irresistibile per le sue compagne di avventura.

Lorenzo Spolverato, il discorso delirante al GF

Nel suo soliloquio, Lorenzo racconta che Helena Prestes sembra “sciogliersi” per lui e che lo considera una figura quasi divina. Con un tono di presunto fascino e carisma, il gieffino si è definito uno “charmant”, dicendo: “Lei si scioglie per me, vede in me un idolo… un Dio, passa tutti i giorni con me. Lo charmant è quello molto carismatico, colui che anche inconsapevolmente prende il dono del piacere dall’altra persona. Io sono così, è vero”.

Con parole che riecheggiano il narcisismo tipico delle più stravaganti soap, Lorenzo ha poi ipotizzato che forse dovrebbe riservare il suo “dono” esclusivamente per una sola donna: “Ma con Helena c’è solo amicizia, perché non era lei”.

Lorenzo, quindi, ha scelto di “regalare” il suo prezioso “dono” a Shaila Gatta, con la quale, dice, ci sarebbero “scintille”.

Spolverìno riferendosi ad Helena:si scioglie per me,vede in me un idolo,un Dio,ma scendi dal piedistallo mio caro,che non sei nessuno #grandefratello pic.twitter.com/VWx21c02G2 — (@NatasciaE30) November 10, 2024

Mariavittoria e il costume di Lorenzo

Come se non bastasse, Spolverato ha poi aggiunto un aneddoto su Mariavittoria, rivelando di un incontro tra loro così come riporta Biccy.it: “Oggi è venuta Mariavittoria da me, ma non so perché. Io le ho chiesto se le mancava Tommaso e lei mi ha detto che con lui non c’era nulla. Poi mi ha detto: ‘Non ti nego che mi manca la sua compagnia e non ti nego che quando vedo te in costume penso anche a lui’”.

Un momento di confusione narrativa che ha lasciato molti spettatori perplessi.

L’intero monologo di Lorenzo, così pieno di egocentrismo e narcisismo, è stato un momento irresistibilmente trash che ha colpito il pubblico. Molti hanno apprezzato l’abilità di Shaila Gatta di mantenere la serietà durante tutta la scena, nonostante il tenore surreale del discorso di Spolverato.

Tra chi l’ha definito “ipnotico” e chi lo ha visto come una “poesia del trash”, l’intervento di Lorenzo sembra aver conquistato i social e dato nuovo materiale agli appassionati di Grande Fratello.