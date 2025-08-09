Lorenzo Spolverato, chi è la nuova ragazza che gli sta vicino (FOTO)

Chi è la nuova ragazza vicina a Lorenzo Spolverato? Andiamo a leggere cos’è emerso

Lorenzo Spolverato avvistato in dolce compagnia in Sicilia: nuovo amore in vista?

Novità in arrivo per Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello ed ex compagno di Shaila Gatta. Pare proprio che nella sua vita stia nascendo qualcosa di nuovo, e a giudicare dalle ultime immagini, non si tratterebbe solo di un’amicizia.

Nelle ultime ore, Lorenzo è stato paparazzato in un elegante resort in Sicilia, in compagnia di una ragazza di nome Ilaria. Questo è quello che riporta in esclusiva la newsletter di Lorenzo Pugnaloni.

Ilaria, cosa sappiamo di lei

Milanese, solare e dall’aria molto vicina a lui, Ilaria non era sola: con la coppia c’era anche la madre della ragazza, un dettaglio che ha subito attirato l’attenzione.

Durante la giornata, Lorenzo e Ilaria sono stati visti tra momenti rilassati e gesti affettuosi, fino alla sera, quando si sono mostrati insieme nel teatro del resort durante uno spettacolo musicale. Gli sguardi complici e i sorrisi continui non sono passati inosservati.

Flirt estivo o qualcosa di più?

Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, ma l’atmosfera tra i due lascia pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia o flirt vacanziero. C’è chi ipotizza che tra i due possa essere già iniziata una frequentazione seria, anche considerando la presenza della famiglia.

Dopo la fine della storia con Shaila Gatta (alla quale negli ultimi giorni ha fatto una mega frecciatina, qui per il video), Lorenzo aveva mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata. Ora, però, sembra pronto a voltare pagina e magari a scrivere un nuovo capitolo sentimentale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LORENZO SPOLVERATO (@lorenzospolverato_)

Resta da capire se si tratti solo di una conoscenza estiva o dell’inizio di qualcosa di più importante. Una cosa è certa: i riflettori per l’ex gieffino si sono riaccesi, forse per poco.