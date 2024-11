“Se lo meritava”, bufera per le parole di Lorenzo contro Helena: il web chiede provvedimenti – VIDEO

Clima tesissimo nella casa del Grande Fratello. Dopo un confronto con Helena, Shaila ha messo in discussione la sincerità di Lorenzo, scatenando una discussione che ha assunto toni preoccupanti. Il modello, già noto per la sua collaborazione con brand di pigiami, si è trovato al centro di una bufera mediatica per alcune dichiarazioni che hanno fatto rabbrividire il pubblico.

Grande Fratello: Le parole shock di Lorenzo su Helena

Durante il confronto, Shaila ha accusato il coinquilino di aver assunto atteggiamenti troppo aggressivi nei confronti di Helena. La risposta di Lorenzo ha gelato gli spettatori: “Se lo merita, se lo meritava”, ha dichiarato senza mezzi termini. Quando Shaila ha cercato di fargli notare l’eccessiva aggressività, lui ha rincarato la dose urlando: “FA NIENTE SE LO MERITAVA HELENA”.

Grande Fratello: Esplode la polemica sui social

Il web è letteralmente esploso, con migliaia di utenti che hanno condannato duramente le parole del concorrente. “Una persona così cattiva, narcisista e manipolatore mai vista al GF. Ho un rifiuto”, ha commentato un’utente. Particolarmente toccante un altro commento che ha evidenziato la gravità della situazione: “Provo vergogna e paura per tutto questo, sentire un uomo dire: SE SONO STATO AGGRESSIVO SE LO MERITAVA. Poi ci battiamo per la violenza sulle donne, questi sono temi delicati e non si possono sentire frasi del genere in un reality seguito da ragazze giovani”.

Ora è bufera per le pesanti uscite di Lorenzo Spolverato su Helena Prestes.

La scheda di Shaila

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.