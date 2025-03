La Casa del Grande Fratello continua a essere il teatro di scontri, passioni e colpi di scena. Dopo le recenti tensioni tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, i due protagonisti del reality sembrano aver trovato un punto d’incontro. Tuttavia, il loro avvicinamento ha scatenato un acceso dibattito online, tra chi parla di un ritorno di fiamma e chi invece insinua che si tratti di una strategia mediatica.

Negli ultimi giorni, la relazione tra il modello milanese e l’ex velina di Striscia la Notizia è stata al centro dell’attenzione. Dopo una serie di litigi, culminati con scatti d’ira da parte di Lorenzo, i due hanno tentato di chiarirsi.

A scatenare l’ennesimo attrito sarebbe stata la presunta gelosia di Shaila nei confronti di Chiara Cainelli. Secondo Lorenzo, la ballerina non avrebbe accettato le attenzioni che lui riserva alla concorrente, mentre Shaila ha più volte ribadito di sentirsi semplicemente trascurata dal fidanzato.

A rendere ancora più misteriosa la vicenda è stato l’intervento di Jessica Morlacchi, che ha parlato di un segreto tra i due:

A me l’ha detto lui qui in piscina che c’è dell’altro. Però è lui che l’ha messo in piazza (…) Ragazze, non è quella roba di Chiara.