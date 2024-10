“Ho paura a tornare al Grande Fratello”, Lorenzo e Shaila: il confronto prima del rientro – VIDEO

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno infiammato il pubblico del Grande Fratello Spagnolo con la loro travolgente attrazione. Nella casa più spiata della Spagna, i due gieffini si sono lasciati andare a momenti di intimità che hanno acceso la curiosità dei telespettatori. La ballerina ha ammesso di provare una forte attrazione per Lorenzo, tanto che controllare i propri impulsi è diventato impossibile: “Quando ti piace veramente una persona, delle cose non le puoi controllare, c’è un’attrazione, cioè il mio corpo chiama”.

Shaila e Lorenzo hanno paura di tornare al Grande Fratello

Le dichiarazioni di Shaila non lasciano spazio a dubbi, mentre la coppia si mostra mano nella mano in confessionale, un gesto inaspettato per la gieffina che, nella vita quotidiana, solitamente evita simili dimostrazioni.

Shaila e Lorenzo si stanno godendo ogni istante nella casa, ma con il ritorno in Italia alle porte, cresce il timore che la loro complicità possa svanire. Lorenzo non nasconde la preoccupazione e, rivolgendosi alla sua compagna di avventura, le confessa il suo desiderio di mantenere saldo il legame anche una volta usciti dal reality: “Se noi qua dormiamo insieme, stiamo insieme, quello che stiamo vivendo qua è forte… quando noi torniamo ognuno riprende la propria routine, ma questa cosa qui non dovrà mai andare via”.

Il ritorno alla normalità e la possibilità di dover affrontare l’opinione pubblica italiana preoccupano Shaila, che teme un impatto sul loro rapporto. In confessionale, la ballerina si apre sul timore che la relazione con Lorenzo possa subire ripercussioni una volta lasciata la Spagna.

Rivelando le proprie paure, Shaila ha dichiarato: “Io ho una gran paura di rientrare nella casa italiana… Quello che proviamo noi dentro lo sappiamo solo noi… posso solo spiegare. Chi vuole crederci è libero di farlo, chi non lo vorrà fare non è un problema mio sinceramente”.

Con le luci del reality pronte a spegnersi, Shaila e Lorenzo si trovano a un bivio. Riusciranno a mantenere vivo il loro amore, o la vita fuori dalla casa porterà nuove difficoltà per la coppia?