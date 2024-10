Lorenzo e Shaila senza freni: ecco cosa si sono detti, la frase da censura che lascia tutti senza parole – VIDEO

Una conversazione decisamente audace tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sta infiammando il web, diventando uno dei temi più discussi dai fan del Grande Fratello. I due concorrenti si trovano attualmente nella Casa del Gran Hermano a Madrid e tra loro la complicità è in crescita, con scambi che hanno sorpreso molti.

Frasi piccanti tra Lorenzo e Shaila: i fan del GF commentano shockati

In un video circolato online, Lorenzo si è lasciato andare a dichiarazioni forti mentre era in compagnia dell’ex Velina di Striscia la Notizia. In un momento di relax dopo una sessione di meditazione, tra baci e coccole, Lorenzo ha confessato a Shaila il suo trasporto fisico in modo esplicito, dicendo: “Amore mio, mi viene talmente duro quando ti guardo che non hai idea dove te lo ficcherei dentro… Porca Eva!”.

Shaila, visibilmente divertita ma colta di sorpresa dalla schiettezza delle parole di Lorenzo, ha reagito coprendo il microfono e cercando di mantenere un tono giocoso: “Shhh. Ma io ti devo addestrare! Sei un leone senza guinzaglio”.

Leone al guinzaglio?

Reazioni e dibattito sui social

Le parole di Lorenzo hanno generato una reazione immediata tra gli spettatori, che si sono riversati sui social per esprimere il proprio sconcerto o approvazione. C’è chi apprezza il feeling tra i due concorrenti, trovando la loro relazione una ventata di freschezza nel programma, mentre altri li hanno criticati per l’eccessiva audacia, soprattutto in un contesto televisivo.

mi viene talmente duro quando ti guardo che non hai idea dove te lo ficchereiio so dove te lo ficcherebbe piersilvio quando pronuncerai queste parole colme di romanticismo in italia e non vedo l’orapic.twitter.com/pn8GwB7tp1 — .☾ (@cipuntolunetta) October 26, 2024