“Io e Shaila abbiamo fatto tutto”, la confessione di Lorenzo e la dichiarazione “d’amore” più imbarazzante della storia del GF – VIDEO

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno fatto sesso nella Casa del Gran Hermano. Il modello, durante una chiacchierata da bar con altri concorrenti, ha confermato di aver fatto “tutto”.

Shaila e Lorenzo “abbiamo fatto tutto”, poi la dichiarazione cringe

“Per un mese e mezzo io e Shaila niente, qui la prima notte abbiamo fatto tutto”, ha raccontato Lorenzo visibilmente contento.

Lurenzo: “Per un mese e mezzo io e Shaila niente, qui la prima notte abbiamo fatto tutto.” #grandefatello pic.twitter.com/GYokmef8A3 — Christina (@Tanqueray__97) October 23, 2024



Dopo la confidenza, il modello che piange povertà, ma fa le vacanze a Sharm el-Sheikh, si è dichiarato pubblicamente alla ex Velina di Striscia mettendosi in ginocchio:

E’ stato un mese e mezzo molto intenso che è iniziato con un incontro in piscina dove le nostre mani si sono unite e ci siamo passati l’energia e in quel momento è scattata la scintilla. Poi ognuno ha fatto la propria strada tra un freno e l’altro, ma poi abbiamo capito che volevamo conoscerci davvero. Quello che abbiamo avuto qui ieri notte, è stato quel contatto che ho desiderato per un mese e mezzo. La Spagna è magica e mi ha regalato forti emozioni. Da oggi sono felice di viverti fin dove posso, con tutti i limiti possibili e le paure. Ma apprezzo tanto che abbiamo superato questo momento con coraggio e possiamo finalmente viverci come vogliamo.

Aiutatemi a dire: ridicoli.

Javier parla di Shaila

Sono abbastanza consapevole che alla fine non c’è stata una storia d’amore per la quale posso permettermi di rimanere così male. Sto cercando di vivere il dolore, di non evitarlo. Se voglio rimanere da solo, allenarmi e pensare solo a quello lo faccio. Non devo fuggire, nel momento in cui lo senti, poi sai gestirlo. Si è comportata male, ma non mi ha mai detto: ‘Ti amo, ti aspetto’. Se c’è stato il bacio? Certo. Io gliel’ho detto: ‘Sei una persona che mi fa battere il cuore ed era tanto che non mi succedeva’. Niente e nessuno mi toglie dalla testa che per lei venisse prima il gioco, per me veniva prima lei. Sono rimasto malissimo, è una delusione pazzesca, sento rabbia e rancore nei suoi confronti, poi è normale che dal momento in cui ti manca una persona, la vedi con altri occhi. Con me è stata giocatrice al 100%. Sento un rifiuto totale, per quanto sia una persona che mi manca. Se penso a lei e al poco peso che ha dato a me qua dentro sento una delusione totale. Ha cambiato completamente faccia.

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.

La scheda di Shaila

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.