Lorenzo Remotti è un concorrente NIP del Grande Fratello. Ha 37 anni e lavora come calzolaio: “Nella Casa non c’è mai stato. Faccio uno dei mestieri più antichi del mondo”, afferma durante la clip di presentazione.

“I primi tempi io venivo preso in giro e adesso porto questo grembiule con orgoglio. I clienti si trovano in uno show, io sono il garzone e con mia moglie Mariella abbiamo creato qualcosa di meraviglioso: nostro figlio Daniel. Difetti? Non ne ho. Arrivare qui è un gran traguardo ma ancor di più vincere”, ha raccontato ancora.

“Tutti sanno che io sono in Germania non l’ho detto a nessuno che venivo qui. E’ una sorpresa per tutti”, ha aggiunto il calzolaio con la passione per i tatuaggi.

