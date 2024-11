Lorenzo minaccia Javier: tensioni alle stelle al GF, cosa ha detto – VIDEO

Nuove scintille nella Casa del Grande Fratello, dove gli equilibri già precari tra i concorrenti si stanno sgretolando sotto il peso di tensioni mai sopite. Questa volta al centro dello scontro ci sono Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, protagonisti di una vicenda che ha acceso gli animi nella Casa e scatenato i commenti del pubblico.

Il comunicato di Lorenzo Spolverato crea tensione

Nel pomeriggio, Lorenzo Spolverato ha radunato i coinquilini in giardino per fare un comunicato ufficiale. Il modello milanese ha chiesto silenzio durante la notte in camera da letto, lamentandosi dei rumori che disturberebbero il suo sonno. “Quelli che non sono venuti si prenderanno le giuste conseguenze”, ha dichiarato, lanciando una velata minaccia.

Nonostante il tono perentorio, Javier Martinez ha scelto di mantenere un atteggiamento distaccato, limitandosi a una risposta blanda per evitare discussioni. Tuttavia, la tensione era palpabile, con il pallavolista che ha poi commentato: “Ce l’ha con me, ma non ha il coraggio di dirmelo in faccia”.

Luca: Javier, disturbi! Sei elemento di disturbo!

Helena: no, non è così!

Javier: fa tanto ridere tutto #grandefratello pic.twitter.com/kU5HLoVQ2P — ˢᵒ_ᵂʰᵃᵗ ✨‍♀️ (@SenzaSenso___) November 15, 2024

Lorenzo accusa e minaccia Javier

A rincarare la dose, poche ore dopo, sono stati alcuni commenti di Lorenzo rivolti a Shaila Gatta in cucina. Qui, il modello ha espresso il suo fastidio per l’apparente indifferenza di Javier, dicendo: “A me le cose in faccia non le dice, ha paura. Ho più conferme. Pis**za. Mamma mia, se lo becco…*”.

ecco un’esemplare di lorenzo che continua a minacciare persone e ovviamente non in faccia

che uomo piccolo. #GrandeFratello pic.twitter.com/7uYKGMgs24 — elissss (@lamejode) November 15, 2024

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.